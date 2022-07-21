Стало известно, когда в Воронеж вернется жара

Более привычная для конца июля жара придет в Воронеж через несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики рассказали, когда закончится прохладная для июля погода. Ждать осталось недолго – грозы и дожди уйдут из столицы Черноземья уже к концу недели. 24 и 25 июля дневная температура уже будет приближаться к 30 градусам.

Ранее руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков уже давал предварительный прогноз, что довольно холодные для «макушки лета» воздушные массы в нашем городе не задержатся. Часто бывает, что стремительные изменения погоды не оправдывают предположений метеорологов на будущее. Но в этом случае прогноз подтвердился.

Впрочем, в ночь на пятницу, 22 июля, все еще будет холодновато - +14 градусов и сильный дождь. Днем тоже будет пасмурно. Высока вероятность грозы и дождя. Температура поднимется до +20 градусов.

В субботу, 23 июля, вместо северо-западного подует северный ветер. Снова будет +14 и дождь, но на этот раз небольшой. Днем выглянет солнце. Однако по-прежнему вероятны и дождь, и гроза. Но будет уже намного теплее - +25 градусов.

В ночь на воскресенье, 24 июля, луна иногда будет прорываться сквозь облака. Синоптики обещают +15 градусов. Днем на солнце будут набегать тучи. Столбик термометра поднимется до +27.

В понедельник, 25 июля, ночью вернется северо-западный ветер. Снова метеорологи прогнозируют переменную облачность на этот раз при +16 градусах. Днем снова обещают солнце, которое периодически могут скрывать тучи. Будет уже жарко – до +28 градусов.