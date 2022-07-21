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Общество21 июля 2022 11:48

В Воронежском заповеднике за месяц задержали 34 нарушителя

Они незаконно находились на охраняемой территории
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Инспекторы Воронежского заповеднике летом особенно активно патрулируют территорию Усманского бора, которая находится под охраной. Участок заповедного леса по периметру окружают населенные пункты Воронежской и Липецкой области. Зачастую местные жители проезжают сюда на машинах и устраивают стоянки.

Так, только в июне 2022 года госинспекторы отдела охраны и оперативного отряда Воронежского заповедника зафиксировали 34 случая нарушения природоохранного режима.

Проезд и стоянка транспорта вне дорог общего пользования на территории заповедника - это незаконные нахождение. При въезде в заказник и заповедник устанавливают специальные аншлаги.

При нарушении природоохранного законодательства, гражданин может быть привлечен к ответственности в виде административного штрафа, - напомнил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов.