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Происшествия21 июля 2022 11:16

После звонка "из банка" на воронежца взяли кредит и списали все средства вместе с его личными сбережениями

12 жителей региона потеряли около 1,5 млн рублей после общения с дистанционными мошенниками
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 20 июля в полицию обратились 12 жителей Воронежской области, ставшие жертвами дистанционных аферистов. В общей сложности потерпевшие лишились около 1,5 млн рублей.

61-летний житель Коминтерновского района попался на распространенную схему «звонок из банка». Позвонил «сотрудник» финансовой организации и сообщил о несанкционированном доступе третьих лиц к расчетному счету мужчины. Для защиты сбережений лже-сотрудник банка убедил собеседника сообщить ему персональные данные банковской карты и код из смс-сообщения. Получив необходимую информацию, мошенник оформил на потерпевшего кредит, дистанционно перевел поступившие средства, а также личные сбережения воронежца на свой счет. После завершения банковских операций аферист перестал звонить, естественно. Воронежец потерял около 740 тысяч рублей.