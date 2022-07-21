Жителям левого берега Воронежа отключили воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В четверг, 21 июля, жителям десяти улиц Левобережного района отключили воду. По информации РВК-Воронеж, на сетях на улице Новосибирской проводят плановые работы по подключению нового водовода. Завершить их обещают до конца рабочего дня.

Адреса, где нет воды:

ул. Варшавская,

ул. Кронштадтская,

ул. Ярославская,

ул. Небольсина,

ул. Костромская,

ул. Цимлянская,

ул. Менделеева,

пер. Цимлянский,

ул. Новосибирская ,16-28

ул. Путилина, 4-14.

Завершить работы планируют к 18:00.