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Общество21 июля 2022 10:43

Жителям левого берега Воронежа отключили воду

На сетях проводят плановые работы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В четверг, 21 июля, жителям десяти улиц Левобережного района отключили воду. По информации РВК-Воронеж, на сетях на улице Новосибирской проводят плановые работы по подключению нового водовода. Завершить их обещают до конца рабочего дня.

Адреса, где нет воды:

ул. Варшавская,

ул. Кронштадтская,

ул. Ярославская,

ул. Небольсина,

ул. Костромская,

ул. Цимлянская,

ул. Менделеева,

пер. Цимлянский,

ул. Новосибирская ,16-28

ул. Путилина, 4-14.

Завершить работы планируют к 18:00.