Жителям левого берега Воронежа отключили воду

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В четверг, 21 июля, жителям десяти улиц Левобережного района отключили воду. По информации РВК-Воронеж, на сетях на улице Новосибирской проводят плановые работы по подключению нового водовода. Завершить их обещают до конца рабочего дня.
Адреса, где нет воды:
ул. Варшавская,
ул. Кронштадтская,
ул. Ярославская,
ул. Небольсина,
ул. Костромская,
ул. Цимлянская,
ул. Менделеева,
пер. Цимлянский,
ул. Новосибирская ,16-28
ул. Путилина, 4-14.
Завершить работы планируют к 18:00.