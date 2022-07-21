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Происшествия21 июля 2022 9:59

В Воронежской области рецидивист ударил собутыльника ножницами, чтобы отобрать пенсию

ЧП произошло в Ольховатском районе
Ярослав ИВАНОВ

65-летний житель поселка Большие Базы стал жертвой своей беспечности. Мужчина получил пенсию и решил пропить ее с 43-летним знакомым. Когда большая часть денег была потрачена, хозяин попросил гостя покинуть его жилище. Но не тут-то было: собутыльник не захотел прекращения банкета, а избил благодетеля, ударил его ножницами в ногу, а потом вытащил у него из кармана остатки наличности - 4600 рублей. Пострадавший сначала верил, что знакомый вернется и отдаст ему деньги, но когда этого так и произошло, обратился в полицию.

Разбойника быстро обнаружили патрульные, он пытался скрыться, но был пойман. Оказавшийся рецидивистом задержанный признался, что напал на собутыльника под действием алкоголя, а похищенные деньги потратил.

За разбой ему грозит до десяти лет заключения.