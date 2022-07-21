Болельщики воронежского «Факела» смогут получить комплименты и бонусы в ресторанах, кафе и отелях

Акция будет действовать на все домашние игры «Факела». Фото: с портала правительства Воронежской области.

В столице Черноземья пройдет акция для футбольных болельщиков нашей области и гостей из других регионов «Воронеж, дай пас!». Болельщики смогут получить комплименты и бонусы от ресторанов, кафе и отелей. Акция будет действовать на все домашние игры «Факела». Об этом сообщили на портале администрации Воронежской области.

С 30 июля по 31 июля болельщики могут показать в ресторанах и отелях города билет на матч, произнести пароль «Воронеж, дай пас!» и получить комплимент от заведения.

Всю информацию об отелях и заведениях общественного питания, участвующих в акции, а также о городских достопримечательностях можно будет получить по QR-коду, который будет сформирован в ближайшее время, и по хештегу #ВоронежДайПас. Карту заведений, участвующих в акции, обещают постепенно дополнять.