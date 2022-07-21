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Общество21 июля 2022 9:39

За недопуск в квартиру газовиков оштрафовали 17 жителей Воронежской области

Размер штрафа составил 1000 рублей
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Государственная жилищная инспекция Воронежской области рассмотрела 65 дел в отношении тех граждан, которые в течение нескольких лет уклонялись от проведения техобслуживания газового оборудования.

Как сообщили в ведомстве, в начале июня собственникам квартир направили 719 уведомлений о вызове в ГЖИ для составления административных протоколов. После этого большинство из них оперативно представило в ГЖИ договоры с газораспределительными организациями о проведении техобслуживания ВКГО и акты, подтверждающие выполнение работ.

Однако 17 граждан все-таки наказали: они не явились для дачи объяснений. Каждому из них выписали штраф в размере одной тысячи рублей.

- Еще 37 гражданам объявлены устные замечания. Это собственники жилых помещений, лично принявшие участие в рассмотрении административных дел и представившие в ГЖИ документы, подтверждающие проведение техобслуживания ВКГО в их квартирах, - рассказали в жилинспекции.

Кроме того, жилищными инспекторами вынесено 103 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с отсутствием состава правонарушения в материалах, ранее представленных ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».