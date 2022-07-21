В Воронеже учитель физкультуры «заработал» уголовное дело за развратную переписку с учениками

Учитель физкультуры развращал двух учеников на протяжении двух лет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Учитель физкультуры одной из воронежских школ вел развратную переписку ВКонтакте с учениками шестого и восьмого классов. Этим мерзким делом теперь уже бывший педагог (он уволился в апреле по собственному желанию) занимался в 2018 и 2019 годах.

Разбираются в обстоятельствах развращения учеников сотрудники Следственного комитета.

- Следственными органами регионального управления СК по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств вины мужчины. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.