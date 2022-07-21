Воронежская спортсменка завоевала серебро летней Универсиады

Мария Лачугина пополнила свою коллекцию еще одной медалью. Фото: cspsk-vrn.ru

В Грозном завершился розыгрыш медалей в вольной борьбе VIII Всероссийской летней Универсиады. В турнире участвовали 240 атлетов из 49 вузов страны.

- Воронежская спортсменка Мария Лачугина на этих соревнованиях завоевала серебро. Она заняла второе место в весовой категории до 65 кг. На групповом этапе Мария провела три схватки, все выиграла и с первого места вышла в полуфинал соревнований. На этой стадии борьбы нашей спортсменки предстояло бороться с Марией Кузнецовой из Дагестана, которая заняла второе место в подгруппе «В». Лачугина победила в упорной борьбе со счетом 11:10. В финале она встретилась с Аминой Танделовой из Крыма и, к сожалению, уступила 0:10 в первом периоде схватки, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.