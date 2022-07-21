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Спорт21 июля 2022 8:30

Воронежская спортсменка завоевала серебро летней Универсиады

Мария Лачугина выиграла четыре из пяти своих поединков
Юрий КОЗЛОВ
Мария Лачугина пополнила свою коллекцию еще одной медалью.

Мария Лачугина пополнила свою коллекцию еще одной медалью.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Грозном завершился розыгрыш медалей в вольной борьбе VIII Всероссийской летней Универсиады. В турнире участвовали 240 атлетов из 49 вузов страны.

- Воронежская спортсменка Мария Лачугина на этих соревнованиях завоевала серебро. Она заняла второе место в весовой категории до 65 кг. На групповом этапе Мария провела три схватки, все выиграла и с первого места вышла в полуфинал соревнований. На этой стадии борьбы нашей спортсменки предстояло бороться с Марией Кузнецовой из Дагестана, которая заняла второе место в подгруппе «В». Лачугина победила в упорной борьбе со счетом 11:10. В финале она встретилась с Аминой Танделовой из Крыма и, к сожалению, уступила 0:10 в первом периоде схватки, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.