В Воронеже пьяный водитель устроил ДТП и сбежал

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В среду около 13.20 при выезде с Северного моста на правый берег произошла авария с участием ВАЗ 2115 и «Лада Приора» под управлением 41-летнего воронежца. В аварии его пассажир - 21-летний молодой человек - получил ранения. А второй участник ДТП поспешил скрыться с места.

На поиски нарушителя выехали ДПС и остановили ВАЗ 2115 на улице Советской, 68, недалеко от места происшествия. За рулем машины сидел 54-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердил проведенное освидетельствование (1,030 мг/литр).

На нарушителя составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.