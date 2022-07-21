Из-за резкого торможения в воронежской маршрутке упала и пострадала пенсионерка

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области.

В Воронеже пенсионерка пострадала во время езды в маршрутке. ДТП случилось 20 июля примерно в 7.55 у дома № 6 «А» на улице Кирова. Автобус № 5 «А» двигался со стороны улицы Свободы в направлении Куцыгина. Когда 34-летний водитель резко затормозил, несколько пассажиров упали.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, травмы получила женщина 63 лет. Правооханители начали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

В июне аналогичная ситуация произошла с 69-летним воронежцем. Он ехал в автобусе, следовавшем по маршруту №80. На Московском проспекте 37-летний водитель настолько резко затормозил, что пенсионер не удержался на ногах. Пассажир попал в больницу.