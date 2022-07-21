Фото: сайт облздрава.

Праздник «Город здоровья» пройдет в воронежском парке «Дельфин» 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения. С 16 часов рядом с амфитеатром будет работать площадка, на которой врачи ВГКБ №11 проведут чек-ап здоровья всех желающих.

Волонтеры-медики организуют курс лекций на тему «Все о профилактике и гигиене». Воронежцам расскажут, как предотвратить развитие различных заболеваний и как соблюдать гигиену полости рта. Также медики подготовят мастер-класс «Первая помощь». Специалисты расскажут, что необходимо сделать, если человек попал в ДТП, ЧС или внезапно почувствовал себя плохо.

Кроме того, в парке пройдет «Тренировка с чемпионом». Мастер спорта Максим Анохин покажет горожанам комплекс упражнений для профилактики заболеваний центральной нервной системы и суставов, борьбы с гиподинамией и другими заболеваниями.