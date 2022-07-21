Спортсменка из Воронежской области взяла бронзу на чемпионате России по лыжероллерам

Дарья Рогозина (вверху крайняя справа) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Бутурлиновка Воронежской области сейчас проходит чемпионат России по лыжероллерному спорту. В нем участвуют 213 спортсменов из 30 регионов страны.

19 июля, в первый день соревнований, спортсмены бежали гонку с раздельного старта — женщины 10 км, мужчины 15 км. Наши спортсмены до пьедестала не добрались. Лучший результат среди них показала гонщица из Борисоглебска Дарья Рогозина — она стала седьмой.

- Зато 20 июля Дарья заняла третье место в классической гонке преследования. Женщины бежали 15 км. Дарья Рогозина показала результат 37:33,5 секунды. Чуть больше минуты она уступила победительнице Арине Былинко из Рязанской области — 36:25,3. Второе место заняла представительница Москвы и Рязанской области Наталья Матвеева. Победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам показала время 36:48,9 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Дарья принимает поздравления с медалью. Фото: cspsk-vrn.ru

У мужчин 20 июля девятым стал воронежец Павел Андреев. При этом пьедестала его отделили всего четыре секунды. Накануне Павел показал 14-е время.

21 июля в соревновательной программе чемпионата России выходной, а 22 июля спортсмены выйдут на старт спринтерских дистанций. В субботу, 23 июля, они поборются в эстафетах, а 24-го программу соревнований завершит масс-старт свободным стилем.