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Общество21 июля 2022 8:03

В Воронеже завершили замену аварийного участка теплосети на левом берегу

Протяженность новых труб - 450 метров
Ирина КАЗАНИНА
Фото предоставлено компанией "Квадра"

Фото предоставлено компанией "Квадра"

В Воронеже на улице Богдана Хмельницкого завершились работы по замене изношенного участка теплосети. Как сообщили в «Квадре», компания заменила 450 метров труб. Стоимость работ составила почти 8 миллионов рублей.

- Энергетики уложили новые трубы в пенополимерминеральной изоляции со сроком службы до 40 лет, - сообщили в «Квадре». - Кроме того, диаметр трубопровода был увеличен с 250 до 300 мм.

По словам тепловиков, эти меры позволят повысить качество теплоснабжения для домов, подключенных к этому участку, а в перспективе обеспечит техническую возможность для подключения новых потребителей.

Благоустройство участка на месте разрытия обещают провести к 1 августа.