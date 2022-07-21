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Общество21 июля 2022 7:51

В Воронеже умерла сотрудница мэрии

Наталия Кумакова скончалась на 67-м году жизни от продолжительной болезни
Юрий КОЗЛОВ
Наталия Кумакова осталась в памяти коллег мудрым, душевным и светлым человеком.

Наталия Кумакова осталась в памяти коллег мудрым, душевным и светлым человеком.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронеже скончалась от продолжительной болезни сотрудница мэрии. До обострения смертельного недуга Наталия Кумакова трудилась на посту ведущего эксперта отдела по осуществлению контроля в сфере благоустройства управления административно-технического контроля.

Наталия Николаевна работала в городской администрации с 1992 года – сначала в комитете, а потом в управлении экологии. С 2017-го Наталия Кумакова стала трудиться в управлении административно-технического контроля. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Наталия Николаевна отличалась трудолюбием и была настоящим профессионалом своего дела, пользовалась у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением. Коллектив администрации Воронежа глубоко скорбит о потере коллеги и выражает соболезнования близким. В наших сердцах она навсегда останется мудрым, душевным и светлым человеком, - говорится в официальном некрологе городской администрации.