Воронежцев предупредили о нелегальной икре

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области предупредило жителей о вероятности попадания на прилавки магазинов некачественной икры щуки «Новинка», производства астраханского предприятия. Так, во всяком случае, указано на упаковке. Однако по этому адресу - Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д. 49, как выяснили специалисты Роспотребнадзора по Астраханской области, производства нет.

- В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота икорной продукции информация направлена в правоохранительные органы Астраханской области для принятия соответствующих мер, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, информацию направили в Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области для принятия мер по недопущению в оборот фальсифицированной икорной продукции сомнительного изготовителя.