Воронежский «Буран» подписал контракт с экс-защитником ЦСКА Дмитрием Огурцовым

Всего в КХЛ Дмитрий Огурцов провел 362 матча, набрал 49 очков (16+33). Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Дмитрий Огурцов - выпускник хоккейной школы ЦСКА. Профессиональную карьеру начал в 2011 году в составе команды МХЛ «Красная Армия», за которую провел три сезона. Дебютировал в КХЛ в 2013 году в составе ЦСКА. Также за плечами защитника выступление за клубы КХЛ: «Лада» Тольятти, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Динамо» Москва (завоевал бронзовые медали чемпионата России), «Трактор» Челябинск. Всего в КХЛ провел 362 матча, набрал 49 очков (16+33).

Прошлый сезон Дмитрий провел в Чехии. За ХК «Фридек-Мистек» сыграл 19 матчей, набрал 11 очков (0+11). Как сообщалось ранее, состав «ураганных» пополнил вратарь с опытом игр в Северной Америке.