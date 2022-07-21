В Воронеже на фестивале "Чернозем" не будут выступать "ДДТ" и "БИ-2"

БИ-2 на Черноземе не выступят Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из лайн-апа фестиваля "Чернозем", который запланирован в Воронеже с 19 по 21 августа, исчезли хедлайнеры "ДДТ" и "БИ-2". Коллективы должны были выступить еще в 2021-м, но фестиваль из-за ситуации с ковидом перенесли, группы все равно обещали приехать в 2022-м. Теперь же стало известно, что все-таки эти коллективы не ждать в Воронеже. Организаторы форума не комментируют ситуацию, но вероятно, причиной стало отношение музыкантов к СВО.

В программе "Чернозема"-2022 на сегодняшний момент заявлены группы "Ария", "НАИВ", F.P.G., "Бригадный подряд", Аффинаж", "Громыка", "Таймсквер" - 19 августа, "Сплин", Бутусов, "Ундервуд", "Фазы" - 20 августа, "Эпидемия", "Нуки", "Симфоническое КИНО", "25/17", "Биртман" - 21 августа. При этом организаторы отмечают, что список выступающих могут дополнить.