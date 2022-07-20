Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт20 июля 2022 16:42

Болельщикам воронежского «Факела» рассказали, как попасть на матч с «Ахматом» в Грозном

Для этого нужно приехать в столицу Чечни заранее
Юрий КОЗЛОВ
На "Ахмат Арену" смогут легально попасть только тысяча болельщиков воронежского "Факела". Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

На "Ахмат Арену" смогут легально попасть только тысяча болельщиков воронежского "Факела". Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

После ничьей «Факела» в дебютном матче в Премьер-лиге с «Краснодаром», в котором обе команды показали очень интересную игру, немало воронежских болельщиков решили поддержать своих любимцев на выезде в Грозном.

Напомним, матч против «Ахмата» пройдет 24 июля, начнется он в 20.00. В первом туре грозненцы дома сыграли вничью с московским «Спартаком» - 1:1. Так что соперник у «Факела» снова очень сильный. Тем больше наша команда нуждается в поддержке.

В клубе рассказали, что болельщикам «Факела», чтобы попасть на матч, лучше приехать в Грозный с расчетом попасть к кассам стадиона «Ахмат Арена» (улица Л.И.Яшина, 21) не позже 16.00 24 июля. Именно за четыре часа до начала игры стартует продажа билетов в гостевой сектор. Их будет 1 тысяча. Цена одного билета – 300 рублей.

Для прохода на стадион в Грозный Карта болельщика (то есть, тот самый вызвавший много шума Fan ID) не требуется.

Отдельно болельщиков предупредили: с атрибутикой «Факела» на стадион «Ахмат Арена» будут пускать только на гостевой сектор.