Болельщикам воронежского «Факела» рассказали, как попасть на матч с «Ахматом» в Грозном

На "Ахмат Арену" смогут легально попасть только тысяча болельщиков воронежского "Факела". Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

После ничьей «Факела» в дебютном матче в Премьер-лиге с «Краснодаром», в котором обе команды показали очень интересную игру, немало воронежских болельщиков решили поддержать своих любимцев на выезде в Грозном.

Напомним, матч против «Ахмата» пройдет 24 июля, начнется он в 20.00. В первом туре грозненцы дома сыграли вничью с московским «Спартаком» - 1:1. Так что соперник у «Факела» снова очень сильный. Тем больше наша команда нуждается в поддержке.

В клубе рассказали, что болельщикам «Факела», чтобы попасть на матч, лучше приехать в Грозный с расчетом попасть к кассам стадиона «Ахмат Арена» (улица Л.И.Яшина, 21) не позже 16.00 24 июля. Именно за четыре часа до начала игры стартует продажа билетов в гостевой сектор. Их будет 1 тысяча. Цена одного билета – 300 рублей.

Для прохода на стадион в Грозный Карта болельщика (то есть, тот самый вызвавший много шума Fan ID) не требуется.

Отдельно болельщиков предупредили: с атрибутикой «Факела» на стадион «Ахмат Арена» будут пускать только на гостевой сектор.