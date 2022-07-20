В Воронеже мошенница «сняла порчу» с пенсионерки за 180 тысяч рублей

В отдел полиции № 2 Коминтерновского района обратилась 85-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенницы.

Пожилая женщина сообщила, что 11 июля пошла в магазин. На улице к ней подошла аферистка и заявила, что ее дети больны, так как на них навели порчу. Но она якобы может провести обряд по их излечению. Но нужны деньги. Пенсионерка сняла в банке со сберегательной книжки 180 тысяч рублей. И передала их лжецелительнице. Та завернула деньги в газету что-то пошептала над ними. А потом отдала пенсионерке с условием, чтобы та не трогала их несколько дней. Через неделю пожилая женщина развернула газету. И увидела, что в ней вместо денег лежат календарики.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 19 июля полицейские зарегистрировали 18 сообщений о мошенничествах и кражах бесконтактным способом. Общий ущерб от действий преступников составил более 2,5 миллионов рублей. Аферисты похищали деньги с банковского счета, под предлогом оформления кредита, под видом оказания услуг и продаж товаров в интернете, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз просят не поддаваться на провокации мошенников, пытающихся использовать доверчивость людей. Аферисты умело выуживают нужную им информацию, а потом ею же морочат вам голову. Особенно часто жертвами мошенников становятся пожилые люди или доверчивые подростки. Родственникам лучше предостеречь их от возможных необдуманных поступков.