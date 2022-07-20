В Воронеже продают несколько автосервисов за 182,6 млн рублей

Автосервисы продают в четырех районах Воронежа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже на продажу выставили несколько автомастерских и сервисов по обслуживанию машин. Об этом сообщает «Де Факто» со ссылкой на информацию из объявлений на сайте ЦИАН.

За 64,9 млн рублей предлагают купить авторемонтное предприятие, которое специализируется на обслуживании большегрузов. Оно находится в Левобережном районе на ул. Циолковского, 34/8. На предприятии есть линия техобслуживания с лицензией на все виды транспорта. На нем работают 14 человек. Его площадь - 1,2 тыс. кв м.

За 45 млн рублей продают автоцентр площадью 1 тыс. квадратных метров на участке в 7 соток в Советском районе Воронежа по адресу: ул. Героев Сибиряков, 35Б. В здании два этажа. В нем находится автомагазин, где продают шины и аккумуляторы, шесть автоподъемников, помещение для развала-схождения с оборудованием, четыре шиномонтажных станка, бокс по ремонту двигателей и кузова, пять автомоечных постов, склад и кафе-шашлычная. У автоцентра есть своя котельная. Владелец сообщает, что есть вариант продажи с арендаторами.

В Коминтерновском районе Воронежа продают сразу два здания с готовым арендным бизнесом. На первом этаже расположена автомастерская и шиномонтаж на два бокса. С задней части находится жилое помещение с отдельным входом, его сдали в аренду. На втором этаже располагается офис с четырьмя помещениями. Половина второго здания площадью в 68 квадратных метров сдана в аренду под магазин. Вторая половина жилая. Она также находится в аренде. Цена бизнеса - 27 миллионов рублей.

За 20,5 млн рублей можно купить автомойку площадью 1,8 тысяч «квадратов» по адресу: Ильюшина, 28А в Левобережном районе. Здание находится в собственности, а участок - в долгосрочной аренде. Автомойкта включает в себя шиномонтаж и станцию техобслуживания.

За 14,6 млн рублей продают автосервис с гаражами в Левобережном районе на ул. Степной, 1В. В состав комплекса входит магазин и дом. Там есть газ, вода, свет и канализации, а также своя подстанция.

За 8,5 млн рублей можно купить два двухэтажных здания в 1,1 тысяч «квадратов» в Советском районе на улице Придонской, 2. Это комплекс автосервиса. Там есть собственная котельная. Автосервис включает в себя подъемник, смотровую яму и покрасочную камеру. На втором этаже расположена комната отдыха для персонала и клиентов.

Во втором здании - баня, раздевалка и две комнаты отдыха, а также бассейн. На втором этаже - офисные помещения, которые сдают в аренду. Продавец сообщает, что может рассмотреть варианты продажи отдельно каждого здания.

И, наконец, всего за 2,1 млн рублей можно приобрести действующий автосервис в Ленинском районе - на улице Грамши, 49. Площадь основного бокса - 38 «квадратов», подсобного помещения -13 кв. м. Автосервис продают с частью жилого кирпичного дома площадью 43 кв. м.