В Воронежской области директор техникума потратила больше 4 млн рублей на обучение 170 «мертвых душ»

Сотрудники прокуратуры передали в суд уголовное дело 36-летней директора Россошанского химико-механического техникума. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По версии следствия, в конце 2020 года директор «состряпала» липовые документы, чтобы украсть деньги из федерального бюджета. Она создала видимость набора нужного количества студентов по разным рабочим специальностям. В итоге в техникум незаконно зачислили 170 человек. Реально никто из них в этом образовательном учреждении не учился. При этом на несуществующих студентов даже выдали свидетельства о получении ими профессий рабочих. На проведенное обучение из федерального бюджета потратили более 4,1 млн рублей. Эти деньги аферистка, по данным силовиков, присвоила.

Директору техникума грозит до четырех лет лишения свободы.