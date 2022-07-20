В Воронеже в ТРЦ «Московский проспект» случился потоп

телеграм-канал Воронеж № 1. Фото: другой источник.

В телеграм-канале «Воронеж № 1» опубликовали пост, в котором сообщают о коммунальной аварии, случившейся в ТРЦ «Московский проспект». На фото запечатлена большая коричневая лужа, которая разлилась на полу в одном из мест торгового центра. Очевидцы также утверждают, что рядом с ней очень сильно воняет. А также что в ТРЦ отключили лифт и эскалатор.

Тем не менее в самом ТРЦ утверждают, что прорвалась не канализация, а система холодоснабжения, обеспечивающая работу кондиционеров. По их данным, специалисты техслужбы уже устранили аварию и сейчас занимаются ликвидацией ее последствий.