В Воронежской области за нарушения оштрафовали 11 производителей мяса

Из проверок санитарных врачей можно сделать вывод, что в целом качество воронежского мяса находится на достаточно высоком уровне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о результатах проверки производителей мяса и мясной продукции за первые шесть месяцев 2022 года.

За это время санитарные врачи наложили 11 штрафов за различные нарушения на общую сумму 531 тысяча рублей. К тому же они изъяли у торговцев 13 партий мясной продукции на 98 кг, к качеству которых возникли вопросы.

Среди обнаруженных безобразий несоответствие температуры хранения установленным нормам; нарушение правил товарного соседства; продажа мяса без документов, подтверждающих его качество и безопасность. А также плохая его мойка и санитарная обработка, недостаточная дезинфекция инвентаря, несоблюдение правил личной гигиены персоналом, отсутствие либо неполная информация для покупателя.

В то же время по результатам проведенных лабораторных исследований все отобранные пробы мяса отвечали гигиеническим нормативам, в них не обнаружили ГМО и антибиотики.

Шесть проб не соответствовали требованиям. В них было занижено содержание массовой доли белка, жира, а значит, ухудшилась их пищевая ценность. Однако это всего 4% от общего количества исследованных проб.