В военкоматах Воронежской области обещают платить контрактникам от 256 тысяч рублей в месяц

В отличие от чеченской войны сейчас жизнь и здоровье солдата ценится дороже. Фото: Олег УКЛАДОВ

В военкоматах Воронежской области объявили призыв на службу по контракту. При заключении договора военнослужащему обещают разовую выплату 100 тысяч рублей. Для контрактников также предусмотрена дополнительная выплата к должностному окладу от губернатора – 20 тысяч в месяц. За службу в зоне боевых действий контрактникам обещают платить от 256 тысяч рублей в месяц. Кроме того, положена премия за уничтожение боевой техники противника – от 50 тысяч.

В случае получения ранения единовременная выплата составит от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Если контрактник погибнет, его семья может рассчитывать на получение более 13 миллионов рублей. Это единовременная выплата из федерального бюджета в размере 5 млн, 1 млн от губернатора и страховка на 7 млн.

Если же военнослужащий вернется домой живым, то ему назначат ежемесячную выплату в три тысячи рублей, возможность бесплатно лечиться в медучреждениях министерства обороны России и отдыхать в санаториях. Также можно будет без конкурса поступить в вуз. А еще ветеранам боевых действий обещают предоставить участок земли в 10 соток. К тому же им полагается 50-ная скидка на оплату «коммуналки».

Возрастной ценз для претендентов на службу по контракту увеличили до 60 лет. Дополнительную информацию, как пойти на службу, можно узнать по телефону 8 (473) 252-06-79.