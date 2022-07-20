«Развитие» проиграло в суде спор с воронежской мэрией о землях на Остужева

Структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова проиграла суд воронежской мэрии. В иске компания требовала признать незаконными документы по планировке территории участка для реконструкции развязки на Остужева. Дело в том, что 10 тыс. кв.м. земли, принадлежащих Гончарову, попадают в зону строительства. Центральный районный суд в удовлетворении иска отказал. Об этом говорится в материалах суда.

Участок, о котором идет речь, находится у водохранилища недалеко от Северного моста. В сентябре 2021 года мэрия изменила документацию по планировке территории. В постановлении указано, что под строительство развязки попадают около 60 участков как государственных, так и частных, в том числе земли Гончарова. В июне 2022 года началась работа по изъятию этих земель.

ГК «Развитие» такой расклад не устроил. Застройщик пытается оспорить решение мэрии через суд. Еще один иск компании рассматривается в арбитраже.

Напомним, сейчас продолжается строительство первого этапа реконструкции, а 15 июля мэр Вадим Кстенин объявил страт торгов на второй этап.