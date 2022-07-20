Уроженец Воронежской области Алексей Ненахов погиб на Украине

Уроженец Борисоглебска Алексей Неханов погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщила администрация городского поселения в среду, 20 июля.

Неханову 17 июля должно было исполниться 43 года. Однако до дня рождения он не дожил.

- Он служил в Вооруженных Силах Российской Федерации и дo пocлeднeгo дня ocтaлcя вepeн вoинcкoй пpиcягe. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, - говорится в сообщении в официальной группе администрации Борисоглебского городского округа в «ВКонтакте».

Ранее стало известно о гибели выпускника Воронежского агроуниверситета Романа Морозова под Херсоном. После обучения он проходил срочную службу в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В 2014 году пошел добровольцем на Донбасс, где получил нагрудный знак «Доброволец Донбасса». Позже служил в Крыму по контракту в воздушно-десантных войсках Российской Федерации, а в 2021 году участвовал в военной операции в Сирии.