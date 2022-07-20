В Воронеже бывшего гаишника отправили в колонию за требование взятки в 30 тысяч рублей

Быаший гаишник, видимо, горько пожалел о том, что захотел сделать трезвого водителя пьяным. Фото: из архива «КП»

В среду, 20 июля, в Левобережном районном суде Воронежа вынесли приговор по уголовному делу бывшего инспектора взвода роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу 38-летнего Евгения Пономарева. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения».

В суде посчитали доказанным, что в декабре 2021 года инспектор ДПС Пономарев остановил в Левобережном районе легковую машину. Проверка на состояние опьянения показала, что водитель трезв и оснований для его направления на дальнейшую медицинскую экспертизу нет. Однако Пономарев сообщил, что алкотестер показал наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе. А потом потребовал 30 тысяч рублей за то, чтобы он не составлял административный протокол. При передаче денег полицейского задержали сотрудники собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Суд приговорил Пономареву к году колонии общего режима. А также лишил теперь уже экс-гаишника права занимать должности во властных и силовых структурах на два года. Пономарева взяли под стражу в зале суда.

Напомним, 18 июля оставили в силе приговор 39-летнему бывшему заместителю начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления регионального ГУ МВД Александра Чалого. За две крупные взятки на общую сумму четыре миллиона рублей он проведет девять лет в колонии строгого режима. А также заплатит крупный штраф – 3,5 миллиона рублей.