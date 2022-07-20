В Воронежской области «Лада» врезалась в дерево и загорелась: погибли два человека

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое жителей Ростовской области. 34-летний мужчина и 45-летняя женщина скончались на месте до приезда скорой. Авария произошла в Богучарском районе в селе Радченское в 01.20 вторника, 19 июля. Подробности рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

За рулем «Лады Приоры» был 30-летний житель Ставропольского края. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречку. Автомобиль продолжил ехать по левой обочине, а затем съехал в кювет, где врезался в дерево. «Лада» загорелась.

В аварии выжили водитель авто и один пассажир – 31-летняя жительница Богучарского района. С травмами их доставили в больницу.

Полицейские назначили ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинскую и автотехническую. Уже опросили очевидцев аварии.