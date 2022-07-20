В Воронеже на старой базе «Факела» в Тенистом создадут школу-интернат для юных футболистов

База в Тенистом в ближайшее время должна преобразиться. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 19 июля, губернатор Воронежской области Александр Гусев побывал на старой базе «Факела» в Тенистом. Напомним, профессиональный футбольный клуб ее уже достаточно давно не использует, предпочитает проводить тренировки на реконструированном к чемпионату мира-2018 стадионе «Чайка». Губернатор рассказал о том, каким видит будущее базы.

Александр Гусев сообщил, что в областной адресной программе капитального ремонта на 2022-2024 предусмотрены и средства для проведения капремонта спорткомплекса «Тенистый». Сейчас идет подготовка конкурсной документации и утверждение дорожной карты. В Тенистом планируют организовать спортивный футбольный интернат «Факел» в рамках реализации соглашения с РФС. В нем смогут одновременно заниматься учебой и совершенствованием навыков игроков 58 одаренных ребят со всей нашей области. Футбольный интернат «Факела» вместе с клубной академией им. В. Г. Проскурина будет готовить резерв для главной команды.

В Тенистом планируют сделать капремонт гостиницы-профилактория, помещения «Сувенир», КПП, артезианской скважины, котельной, тепловых пунктов, водонапорной башни, насосной и инженерных сетей, а также провести благоустройство территории.

Губернатор заявил, что уже в 2022 году начнется ремонт здания базы.

- Работы здесь небольшие и огромных вложений не требуют. Нужно просто все привести в порядок, - сказал Александр Гусев.