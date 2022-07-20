Шесть котов и одна собака заболели бешенством в Воронежской области

Случаи бешенства выявили в пяти районах области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полгода в Воронежской области зарегистрировали семь случаев бешенства животных. Лабораторно их подтвердили в пяти районах. В шести случаях речь идет о кошках, в одном – о собаке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в среду, 20 июля.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число зараженных животных снизилось на 58,8%. Тогда было подтверждено 17 случаев в шести районах.

В ведомстве добавили, что с января по июнь 2022 года с укусами и царапинами в медицинские учреждения обратились 2 682 человека. Это меньше на 4,1% по сравнению с прошлым годом (2 572).

На 30,7% снизилось количество укусов дикими животными – 104 и 72 случая соответственно. Пострадавших в зоонозных очагах бешенства в этом году было 18, что в 2,2 раза меньше аналогичного периода 2021 года (40 человек).