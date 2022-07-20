В Воронеже полицейские задержали велосипедного вора

Речь идет о шести кражах Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего воронежца, которого подозревают в серии краж велосипедов. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 20 июля.

В основном мужчина воровал велосипеды из подъездов жилых домов, повреждая замок-трос. Его личность удалось установить, в том числе, благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчину задержали по месту жительства. В отделе полиции он рассказал, что продавал велосипеды случайным прохожим или сдавал в ломбарды. Во время обыска в квартире подозреваемого нашли залоговые билеты. Как минимум мужчина совершил шесть краж. Общий ущерб потерпевшим составил около 50 тыс. рублей.