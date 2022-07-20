В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за секс с восьмиклассницей

На мужчину, совратившего восьмиклассницу, завели уголовное дело. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Секс с 14-летней восьмиклассницей может дорого обойтись 25-летнему жителю Калача. При этом о насилии речи не идет, все произошло по обоюдному согласию. Однако о том, что отношения дочери со взрослым дядей – уже далеко не платонические, узнали родители школьницы. Они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

На мужчину возбудили уголовное дело. Его расследуют сотрудники Следственного комитета

- Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Воронежской области.