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Происшествия20 июля 2022 11:04

В Воронежской области мужчина «заработал» уголовное дело за секс с восьмиклассницей

25-летний житель Калача переспал с 14-летней девочкой
Юрий КОЗЛОВ
На мужчину, совратившего восьмиклассницу, завели уголовное дело.

На мужчину, совратившего восьмиклассницу, завели уголовное дело.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Секс с 14-летней восьмиклассницей может дорого обойтись 25-летнему жителю Калача. При этом о насилии речи не идет, все произошло по обоюдному согласию. Однако о том, что отношения дочери со взрослым дядей – уже далеко не платонические, узнали родители школьницы. Они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

На мужчину возбудили уголовное дело. Его расследуют сотрудники Следственного комитета

- Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Воронежской области.