Воронежец попал за решетку за отказ от обязательных работ

Ранее мужчина уже попадал в изолятор Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

За отказ от обязательных работ 42-летний воронежец на пять суток попал под арест. В отношении него возбуждено 12 исполнительных производств, по каждому мужчина должен был отработать по 20 часов. Однако все предостережения судебных приставов он игнорировал. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области в среду, 20 июля.

В ведомстве отметили, что времени у мужчины было достаточно – он нигде не работал, вел праздный образ жизни. Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручал должнику направления к месту обязательных работ, объяснял порядок их выполнения и возможные последствия в случае отказа. Однако мужчина к исполнению наказания так и не преступил.

Мужчина уже попадал в изолятор на пять суток, поэтому такая перспектива его не напугала. При этом, как добавили в ведомстве, от обязательных работ его никто не освобождал.

В целом в первом полугодии 2022 наказание в виде обязательных работ получили 897 жителей региона. Их направляют на муниципальные предприятия, в организации, управляющие компаний и в общественно-значимые и культурные места.