Власти увеличили территорию Хоперского заповедника в Воронежской области

К территории заповедника присоединили земли лесничества Фото: Хопёрский государственный природный заповедник, ВКонтакте.

Площадь Хоперского государственного природного заповедника расширили на 465,9 га. В его границы включили Новохоперское лесничество. Таким образом общая территория составит 16 758 га. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Расширение территории поможет сохранить уникальную флору и фауну заповедника. Ранее участки лесничества вплотную подходили к «зоне покоя», что затрудняло ее охрану. При этом вмешательство человека в природные процессы в заповеднике запрещено. Кроме того, в постановлении говорится, что расширение положительно скажется на развитии экологического туризма в Воронежской области.