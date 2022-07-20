Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 10:35

Власти увеличили территорию Хоперского заповедника в Воронежской области

Защитная зона выросла на 466 га
Мария Щербакова
К территории заповедника присоединили земли лесничества

К территории заповедника присоединили земли лесничества

Фото: Хопёрский государственный природный заповедник, ВКонтакте.

Площадь Хоперского государственного природного заповедника расширили на 465,9 га. В его границы включили Новохоперское лесничество. Таким образом общая территория составит 16 758 га. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Расширение территории поможет сохранить уникальную флору и фауну заповедника. Ранее участки лесничества вплотную подходили к «зоне покоя», что затрудняло ее охрану. При этом вмешательство человека в природные процессы в заповеднике запрещено. Кроме того, в постановлении говорится, что расширение положительно скажется на развитии экологического туризма в Воронежской области.