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Происшествия20 июля 2022 9:46

В Воронежской области «КамАЗ» протаранил «Ладу»: двое ранены

В больницу увезли водителя легковой машины и его пассажирку
Юрий КОЗЛОВ
"Лада" после столкновения с грузовиком.

"Лада" после столкновения с грузовиком.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 19 июля, в 13.00 в Лискинском районе возле поля недалеко от села Попасное случилась авария. 62-летний местный житель, руливший «КамАЗом», не рассчитал скорость, а также видимость дороги в этом месте. В результате он не смог разъехаться с «Ладой-Вестой». Столкновение получилось жестким.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал. А вот 31-летний житель Новоусманского района, управлявший «Ладой» и его 29-летняя землячка, ехавшая рядом с ним, получили травмы и попали в Лискинскую районную больницу.

"КамАЗ" после ДТП.

"КамАЗ" после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские организовали проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства аварии.