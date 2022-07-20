Воронежцы могут сообщить о незаконной продаже алкоголя в управу Центрального района

Информацию передадут в полицию Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Центрального района Воронежа могут пожаловаться на незаконную реализацию алкогольной продукции по телефону «горячей линии». Об этом сообщили в управе района в среду, 20 июля.

При выявлении фактов незаконной продажи алкоголя информацию направляют в отдел полиции №6 по Воронежу. Там в свою очередь принимают меры.

- Управа Центрального района обращается к жителям и гостям нашего района с убедительной просьбой, в случае выявления фактов незаконной реализации алкогольной продукции, незамедлительно сообщать по телефонам: 252-32-44, 252-20-15, - рассказали в управе.