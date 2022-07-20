В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение

Предупреждение будет действовать сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Осторожнее надо быть с 18.00 среды, 20 июля, до 18.00 четверга, 21 июля. По прогнозам синоптиков, в это время будут идти сильные дожди с градом, возможны грозы.

Напомним, днем ранее Воронежская область на прогностической карте Гидрометцентра была в «оранжевой зоне» погодной опасности. Речь идет о реальной угрозе. Однако на утро среды, 20 июля, регион переместился в «желтую зону». При таком уровне жителям рекомендуют быть осторожнее, однако повышенной опасности нет.