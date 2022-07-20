В Воронежской области женщина прокатила на капоте авто свою 16-летнюю дочь

В Верхнехавском районе 40-летняя женщина решила покатать на капоте легковушки свою 16-летнюю дочь. Теперь ей придется заплатить штраф в 1 тыс. рублей за нарушение правил ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 20 июля.

Сообщение в полицию о том, что ВАЗ-2107 перевозит на капоте пассажирку, поступило 15 июля от местных жителей. Позже в социальных сетях очевидцы опубликовали соответствующие фотографии.

Инспекторы ГИБДД выяснили, кто находился за рулем автомобиля. Женщину привлекли к ответственности по ч. 2 ст 12.23 КоАП РФ «перевозка людей вне кабины автомобиля».