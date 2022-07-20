Цех по производству поддельной водки под Воронежем продавал продукцию по всей России

Расследование уголовного дела завершено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Богданово Рамонского района местный житель оборудовал подпольный цех по производству и розливу спиртосодержащей жидкости. Изготовленную в кустарных условиях водку он продавал в разные регионы России. Теперь же 34-летнему мужчине предстоит ответить за свой незаконный бизнес в суде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 20 июля.

Мужчину обвиняют в незаконном обороте алкогольной продукции, а также в незаконном использовании товарного знака. Расследование уголовного дела завершено.

Как рассказали в ведомстве, предприниматель установил автоматизированную линию по розливу продукции, оборудовал склад упаковочных материалов, сырья и готовых к реализации бутылок с водкой различных наименований. Цех работал с января по май 2020 года.

- В ходе обысков, проведенных следователями и оперативниками, в общей сложности было изъято более 65 000 бутылок спиртных напитков различных наименований без предусмотренной законодательством маркировки. Причиненный ущерб в результате незаконной деятельности составил более 13 миллионов рублей, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Во время следствия фигурант находился под домашним арестом. Сейчас материалы уголовного дела переданы в Рамонский районный суд.