В воронежском райцентре легковушка протаранила холодильник торгового павильона

"Ладу" отбросило к обочине после столкновения с иномаркой Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Борисоглебске «Лада-Калина» протаранила холодильник торгового павильона. В аварии пострадал 57-летний водитель. Его с травмами отвезли в больницу. ДТП произошло у дома №121 на улице Советская в 11.40 вторника, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, виновником аварии был 38-летний житель Республики Крым. Управляя автомобилем «Опель-Антара», он при повороте налево не уступил дорогу «Ладе», которая ехала во встречном направлении. Из-за столкновения отечественный автомобиль отбросило к обочине, где стоял торговый павильон. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.