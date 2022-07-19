Воронежцы пожаловались на изумрудный цвет водохранилища

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Отдыхающие в районе «Червленого яра» воронежцы обратили внимание на неестественный цвет водохранилища. Вода в затоне несколько дней назад окрасилась в густой изумрудный цвет.

Причина этого явления – цветение сине-зеленых водорослей, которое происходит каждый год в период жары. В затоне это особенно заметно, поскольку вода там застаивается. А из-за небольшой глубины прогревается сильнее.

Еще одна причина активного цветения воды – загрязнение водохранилища органическими отходами. Напомним, на днях Росприроднадзор обнаружил факт сброса в водоем неочищенных стоков.