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Общество19 июля 2022 17:23

Воронежцы пожаловались на изумрудный цвет водохранилища

"Море" позеленело в районе "Червленого яра"
Ирина КАЗАНИНА
Группа "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

Группа "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

Отдыхающие в районе «Червленого яра» воронежцы обратили внимание на неестественный цвет водохранилища. Вода в затоне несколько дней назад окрасилась в густой изумрудный цвет.

Причина этого явления – цветение сине-зеленых водорослей, которое происходит каждый год в период жары. В затоне это особенно заметно, поскольку вода там застаивается. А из-за небольшой глубины прогревается сильнее.

Еще одна причина активного цветения воды – загрязнение водохранилища органическими отходами. Напомним, на днях Росприроднадзор обнаружил факт сброса в водоем неочищенных стоков.