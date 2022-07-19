Под Воронежем неизвестные браконьеры вырубили 60 тополей

В Семилукском районе Воронежской области у села Гремячий Колодезь обнаружили следы незаконной рубки деревьев. Неизвестные вырубили 60 тополей и повредили 75 остролистных кленов, а также одну есть. Причиненный браконьерами ущерб оценивается в 1,6 миллиона рублей.

По факту незаконной вырубки деревьев в полиции возбудили уголовное дело. Виновным в уничтожении зеленых насаждений грозит до семи лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".