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Происшествия19 июля 2022 16:38

Под Воронежем неизвестные браконьеры вырубили 60 тополей

Ущерб составил 1,6 миллиона
Ирина КАЗАНИНА

В Семилукском районе Воронежской области у села Гремячий Колодезь обнаружили следы незаконной рубки деревьев. Неизвестные вырубили 60 тополей и повредили 75 остролистных кленов, а также одну есть. Причиненный браконьерами ущерб оценивается в 1,6 миллиона рублей.

По факту незаконной вырубки деревьев в полиции возбудили уголовное дело. Виновным в уничтожении зеленых насаждений грозит до семи лет лишения свободы.

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