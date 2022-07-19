В Воронеже завершился ремонт водовода

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщила о завершении ремонтных работ на водоводе метрового диаметра в Коминтерновском районе, из-за которых 19 июля жители целого квартала с 10 часов сидели без воды.

По данным горадминистрации, в этот момент уже началось заполнение системы водой, однако до того момента, как заработают краны во всех домах, должно пройти некоторое время. Дольше всего, по опыту, приходится ждать жителям верхних этажей высоток, не оснащенных насосами для подачи ресурса.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в свою УК или в управу своего района.