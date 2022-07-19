Почти 40% воронежских предпринимателей занимаются торговлей и ремонтом машин

Воронежстат сообщил, что за последний год в регионе стало больше официальных индивидуальных предпринимателей. На 1 июля их количество выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 57094 человек.

Не удивительно, что почти 51% ИП зарегистрированы в областном центре. Среди муниципальных районов наибольшее количество индивидуальных предпринимателей находится в Новоусманском – 4 процента, Лискинском – 3,7 процента и Россошанском районах – 3,2 процента.

По данным статистики, на 1 июля почти 40% всех ИП региона занимаются торговлей, а также ремонтом автомобилей и мотоциклов. 17,4% заняты в сфере транспортировки и хранения, 6,6% – в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве, 6,3% - в строительстве, 5,3% – в научной и технической деятельности и еще 4,6% - в операциях с недвижимостью.