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Происшествия19 июля 2022 15:08

Облсуд смягчил «драконовский» приговор бывшему вице-мэру Воронежа

Алексей Антиликаторов в итоге отсидит не восемь, а шесть лет
Юрий КОЗЛОВ
Алексею Антиликаторову все же скостили срок на два года.

Алексею Антиликаторову все же скостили срок на два года.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронежском областном суде изменили приговор коллег из Центрального района по уголовному делу о крупной взятке бывшего вице-мэра столицы Черноземья Алексея Антиликаторова. Ранее приняли решение, что он должен был отсидеть восемь лет. Антиликаторов принимал участие в заседании по видеосвязи. Судья Сергей Котков, рассмотрев жалобу на приговор, посчитал, что адекватное наказание бывшему вице-мэру – шесть лет колонии строгого режима.

Напомним, Алексея Антиликаторова задержали 10 марта 2020 года. Его обвинили в том, что он получил в 2018 году 1,5 миллиона рублей от предпринимателя за продление договоров на организацию двух ярмарок. Антиликаторов в конце концов свою вину признал. И предложил оригинальное решение – отправить его не в колонию, а на Украину для участия в специальной военной операции. Бывший вице-мэр заявил, что хочет смыть вину кровью. Впрочем, в обоих судах оказались глухи к его патриотическому порыву.