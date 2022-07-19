В воронежской райбольнице появился студенческий медицинский отряд

В понедельник в Бобровской районной больнице состоялось торжественное открытие окружного студенческого медицинского отряда «Valeo», посвященное развитию и трудоустройству студентов. Проект реализуется в Центральном-федеральном округе.

Участниками мероприятия стали представители студенческих отрядов из Воронежской, Тамбовской и Смоленской областей, а также из Москвы.

В рамках круглого стола обсудили план развития студенческих медицинских отрядов в Центральном федеральном округе и поддержку инициатив студентов-медиков в регионах.

Главной целью проекта стало трудоустройство ребят, а также наглядная демонстрация того, как можно комфортно совмещать учебу с работой.