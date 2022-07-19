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Общество19 июля 2022 14:02

Ремонт водовода в Коминтерновском районе Воронежа продолжается

Сроки завершения работ не называют
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта мэрии Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже продолжаются ремонтные работы на водоводе метрового диаметра на улице Антонова-Овсеенко, которые начались во вторник около 10 часов. Сроки завершения ремонта в мэрии пока не называют. Известно лишь, что рабочие установили бандаж и приступили к сварке на месте аварийного участка.

Тем временем часть Коминтерновского района весь день лишена воды. Вероятно, не будет ее и вечером. Чиновники уже сообщили адреса подвоза питьевой и технической воды, где будут стоять цистерны после 18.00.