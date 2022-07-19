Пожарные должны быть наготове - вероятность огненного ЧП по-прежнему высока. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В очередной раз в Воронежской области продлили оранжевый уровень пожарной опасности. Он будет действовать теперь до 6.00 среды, 20 июля.

Оранжевый уровень подразумевает реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. Напомним, по состоянию на 17 июля пятый класс (самый высокий) пожарной опасности в 12 из 31 района Воронежской области.

Ранее в Воронежской области объявляли предупреждение о грозах и граде, который на самом деле выпал 18 июля в Семилукском и Рамонском районах. А в Воронеже прошел сильный дождь, на время снова превративший улицы города в реки.