В Воронеже пропала 19-летняя девушка

группа первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36» ВКонтакте Фото: другой источник.

В пятницу, 15 июля, ушла искать работу из дома на улице Маршала Одинцова Железнодорожного района и не вернулась 19-летняя Татьяна Решетникова (девушка недавно закончила техникум). На звонки родителей она тоже не отвечает. Об этом сообщили в группе первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36» ВКонтакте.

Приметы Татьяны Решетниковой: рост 160 сантиметров, среднее телосложение. 15 июля была одета в черную кофту, синие джинсы, обута в черные кроссовки с белой подошвой и белыми шнурками. С собой Татьяна взяла черный рюкзак.

Все, кто что-либо знают о том, где сейчас находится или может быть Татьяна Решетникова, просят позвонить по телефонам 8-920-404-60-00 (волонтеры) или в службу спасения - 112.

Напомним, с 11 июля в Воронеже разыскивают ушедшую из дома в Северном микрорайоне 42-летнюю Елену Чередник. Также пропал 31-летний Максим Алексеев. Хотя мужчина не дает о себе знать только с 17 июля, родные уже бьют тревогу.